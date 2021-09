Bordeaux Piliers du Pont Transbordeur Bordeaux, Gironde Balade artistique : « Je me laisse porter » Piliers du Pont Transbordeur Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Samedi 18 septembre, 19h30 Balade artistique : « Je me laisse porter » * Venez découvrir le quartier Bastide au travers d’une balade poétique ponctuée de surprises artistiques. La Compagnie des Petites Secousses et la mairie de Bordeaux vous convient à une promenade nocturne, douce et poétique. Par tout-petits groupes de 10 spectateurs, suivez un circuit ponctué de 3 surprises artistiques. Musique ? Danse ? Marionnette ? Théâtre ? Ce que vous y verrez, personne ne le sait, mais une chose est sûre, vous allez aimer vous laisser porter. *

samedi 18 septembre – 19h30 à 23h00

Gratuit. Réservation obligatoire. A partir de 19h30, départ toutes les 15 min jusqu’à 22h15.

Piliers du Pont Transbordeur 105 quai de queyris, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde

https://cibul.s3.amazonaws.com/location55060976.jpg 06 24 57 88 24 http://jemelaisseporter.petitessecousses.fr https://www.facebook.com/compagniedespetitessecousses

Les piliers du pont transbordeur de Bordeaux, point de départ de la balade « Je me laisse porter » sont les vestiges d’un projet de pont transbordeur de quatre cents mètres de long, destiné à franchir la Garonne. Conçu par Ferdinand Arnodin, sa construction a commencé le 19 septembre 1910 mais il n’a jamais été achevé.

