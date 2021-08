Chaleins Pigeonnier de Chaleins Ain, Chaleins Visite du pigeonnier en pisé Pigeonnier de Chaleins Chaleins Catégories d’évènement: Ain

Chaleins

Visite du pigeonnier en pisé Pigeonnier de Chaleins, 18 septembre 2021 10:00, Chaleins. Journée du patrimoine 2021 Pigeonnier de Chaleins. Gratuit

18 et 19 septembre Visite du pigeonnier en pisé * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Pigeonnier de Chaleins Lotissement la Clé des Champs, chemin des Vallières, 01480 Chaleins Chaleins 01480 Ain

Afin de sauvegarder le patrimoine des pigeonniers en Val de Saône, cette construction neuve, alliant le mariage des savoir-faire d’autrefois et des techniques d’aujourd’hui, est réalisée en matériaux anciens de récupération.

Crédits : @Office de Tourisme Val de Saône Centre Gratuit

