18 et 19 septembre Visites guidées du phare Trézien * Montez les 182 marches du Phare de Trézien pour profiter d’un panorama inoubliable sur l’archipel de Molène et l’île d’Ouessant Venez voir la mer d’Iroise et ses îles comme vous ne les avez jamais vues tout en profitant de l’histoire et l’évolution du phare de Trézien et de la navigation maritime au cours des siècles. Visitez le chemin de ronde et la maison du gardien où vous pourrez tout savoir sur le chenal du Four. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h30

Entrée gratuite par groupe de 12 personnes max. Pass sanitaire obligatoire.

Phare de Trézien Route du Phare, 29810, Plouarzel Plouarzel 29810 Finistère

Description architecturale :

Hauteur au dessus de la mer : 84 m. Taille générale : 37,20 m. Hauteur focale : 35,06 m.

Tour tronconique avec encorbellement cylindrique à la partie supérieure et surmontée d’ un abri cylindrique en maçonnerie de pierres apparentes sur un soubassement tronconique en maçonnerie de pierres apparentes formant groupe avec plusieurs bâtiments. Fût terminé par un encorbellement avec consoles assemblées par des arcs supportant une balustrade en pierre cylindrique. Terrain 1554 m2.

Description technique : 1ère optique : 01 janvier 1894 : feu directionnel blanc 30° – focale 0,25 m . Autres optiques : juillet 1963 : électrification, feu directionnel blanc 2 occultations toutes les 6 secondes. Combustibles : Vapeur pétrole : 1894. Électrification : 1963. Automatisation : 1984. – Etat actuel : Maçonnerie lisse blanche sur une demi-face.

Maison de gardien, annexes. Jardin. Feu fixe de direction à occultation groupées par 2. Ebol 3000, focale 0,15 m. Lampe halo 18W. Portée 23 milles.

