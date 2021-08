Le Touquet-Paris-Plage Phare de la Canche Le Touquet-Paris-Plage, Pas-de-Calais Le Phare de la Canche – visites guidées Phare de la Canche Le Touquet-Paris-Plage Catégories d’évènement: Le Touquet-Paris-Plage

Le Phare de la Canche – visites guidées Phare de la Canche, 18 septembre 2021 10:00, Le Touquet-Paris-Plage. Journée du patrimoine 2021 Phare de la Canche. Gratuit|Sur inscription https://tinyurl.com/yhylmyco, 03 21 06 72 00

18 et 19 septembre Le Phare de la Canche – visites guidées * Au terme des 274 marches d’ascension, le phare offre une vue imprenable sur la station et ses environs. Le guide vous racontera l’histoire des deux anciens feux à travers une exposition dans l’ancienne maison du gardien-chef des phares. L’ascension est interdite aux enfants de moins de 6 ans, déconseillée aux femmes enceintes et personnes cardiaques. Samedi et dimanche, 10h-12h30, 14h-18h (visite guidée d’une heure toutes les 30 minutes) | Accès sur réservation obligatoire au 03 21 06 72 00 et présentation du pass sanitaire | square Paul François Rivet, avenue des phares | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co *

Gratuit, sur inscription. Jauge limitée. Pass sanitaire à présenter.

