Les villas de la forêt racontent leur histoire Phare de la Canche, 18 septembre 2021 10:00, Le Touquet-Paris-Plage

Bien nichées au milieu d’arbres parfois centenaires, les villas de la forêt sont construites dès la fin du XIXe siècle. Les connaissez-vous ? Chacune a son nom, chacune a son style, chacune a ses secrets bien gardés. Au cours de cette balade à vélo, un guide du patrimoine vous raconte leur histoire. Samedi à 10h (durée : 2h) | Réservation obligatoire au 03 21 06 72 00 | Prévoir un vélo | Départ : square Paul François Rivet, au pied du phare de la Canche | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co *

Phare de la Canche Allée des Mésanges, Le Touquet-Paris-Plage

