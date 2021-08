Saint-Nazaire Phare de Kerlédé. 44600 Saint-Nazaire Loire-Atlantique, Saint-Nazaire L’heure des phares Phare de Kerlédé. 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Journée du patrimoine 2021 Phare de Kerlédé. 44600 Saint-Nazaire. Gratuit

Vendredi 17 septembre, 18h00

Vendredi 17 septembre, 18h00 L’heure des phares * Saint-Nazaire possède un patrimoine très important de phares et balises. L’importance du port et le chenal maritime explique la présence de près de 225 installations. Les plus anciennes remontent au 18° siècle. Fait rare, elles n’ont pas été détruites en 1944 et composent un héritage d’intérêt national. Le phare de Kerlédé rouvre ses portes tandis qu’une exploration virtuelle, sur site, de l’exceptionnelle tour du Commerce vous est proposée. Muni-e de votre carte de navigation parcourez le chemin des phares. Par la Mission Patrimoines Ville de Saint-Nazaire *

vendredi 17 septembre – 18h00 à 20h00

Gratuit. Visite libre Accessible à tous dans la limite des places disponibles.

Phare de Kerlédé. 44600 Saint-Nazaire

