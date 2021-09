Saint-Denis-d'Oléron Phare de Chassiron Charente-Maritime, Saint-Denis-d'Oléron Découvrez la pointe de Chassiron Phare de Chassiron Saint-Denis-d'Oléron Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saint-Denis-d'Oléron

Journée du patrimoine 2021 Phare de Chassiron. Gratuit|Sur inscription visites@chassiron.net, 05 46 75 18 62

18 et 19 septembre Découvrez la pointe de Chassiron * Visite guidée à la découverte de l’histoire maritime de la pointe de Chassiron. La pointe « du bout du monde » est riche d’une histoire maritime très ancienne, le phare de Chassiron étant l’un des trois plus vieux phares de France. A l’occasion d’une balade commentée autour de la pointe de l’île, vous en découvrirez toutes les facettes et deviendrez incollables sur le phare, le sémaphore, ou les écluses à poissons. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

Gratuite. Réservation obligatoire. Nombre de places limité.

Phare de Chassiron Pointe de Chassiron, 17650 Saint-Denis-d’Oléron Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime

https://cibul.s3.amazonaws.com/location36163600.jpg?_ts=1625238994559 05 46 75 18 62 http://www.chassiron.net

Le phare de Chassiron, haut de 46 mètres, est un lieu emblématique de l’île d’Oléron. Mis en service le 1er décembre 1836, il sert de guide aux marins à l’entrée du Pertuis d’Antioche. Il est visible jusqu’à 35 km, de jour, grâce à ses bandes noires et blanches, et jusqu’à 52 km, de nuit, grâce à son code lumineux (1 éclat toutes les 10 secondes). Le phare permet de découvrir le nord de l’île et ses pratiques de pêches à travers son musée parcours spectacle et la montée des marches (224). À ses pieds, un jardin circulaire en forme de rose des vents retrace l’histoire agricole et maritime de l’île au travers de parterres de plantes, de potagers ou encore d’outils pédagogiques. Le phare est classé au titre des Monuments historiques en 1912.

