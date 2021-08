Petite-Île Petite Ile, chemin Joseph Pothin Petite-Ile Visites et animations au Verger d’Antan Petite Ile, chemin Joseph Pothin Petite-Île Catégorie d’évènement: Petite-Ile

18 et 19 septembre Visites et animations au Verger d’Antan * Le samedi 18 et le dimanche19 septembre, le Verger d’Antan vous accueille de 9h à 16h. Nous vous proposons des visites guidées d’une heure, sur deux thèmes différents: les plantes des jardins créoles, les visites seront à 9h30 ou à 13h30; les espèces endémiques et envahissantes de l’île, les visites seront à 11h ou à 15h. Pour participer aux visites, pensez à réserver par téléphone au:

0262 72 31 74. D’autres activités gratuites et libres seront à disposition dans notre verger: jeux pour enfants sur la faune, expositions de jeunes artistes, ateliers botaniques…

Vous pourrez également repartir avec un bout du verger grâce à nos ventes de plantes ! N’hésitez pas à jeter un coup d’œil à notre page Facebook !

samedi 18 septembre – 09h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 16h00

Visites à réserver, 6 personnes par visite, gratuit, prévoir de l’eau, masque obligatoire

Petite Ile, chemin Joseph Pothin chemin Joseph Pothin Petite-Île 97429

Jardin en plein structuration par des Emplois verts, aux abords d’une Ravine, vous trouverez des plantes endémiques, indigènes à travers différents sentiers fleuries

