Découvrez ou redécouvrez la Ligne Maginot dans un des ouvrages les mieux conservés et rénovés Petit Ouvrage du Bois Karre, 18 septembre 2021

Samedi 18 septembre, 10h00, 11h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Découvrez ou redécouvrez la Ligne Maginot dans un des ouvrages les mieux conservés et rénovés * Retournez dans le passé, en 1940, en visitant le Petit Ouvrage du Bois Karre ! Entretenu dans son état d’origine et partiellement rénové, la visite de l’ouvrage propose un retour dans le temps et une immersion dans cette période trouble de l’entre-deux-guerres. Vous pourrez y observer une tourelle éclipsable en état de fonctionnement, les chambres de tir, les groupes électrogènes d’origine de l’ouvrage, les chambrées et une cuisine fonctionnelle. *

Gratuit. 5 personnes maximum par groupe. Prévoir des vêtements chauds et de bonnes chaussures.

Petit Ouvrage du Bois Karre Rue du Général de Gaulle, 57570 Boust Boust 57570 Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location37163038.jpg?_ts=1630414099399 03 82 56 00 02 https://fr.tourisme-ccce.fr/ https://fr-fr.facebook.com/CCCE.Cattenom/

Premier ouvrage d’infanterie du Saillant de Cattenom. Sa mission était le croisement des feux avec les casemates les plus proches ainsi que la défense d’une seconde ligne qui ne vit jamais le jour.

Ouvrage du bois Karre – ©A.SCHMIT

