Samedi 18 septembre, 10h00, 11h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Découverte guidée d’un petit ouvrage fortifié de l’entre-deux-guerres * On découvre la vie des troupes dans ces véritables villes souterraines ! Entretenu dans son état d’origine, la visite de l’ouvrage se déroule tel un saut temporel dans cette période trouble de l’entre-deux-guerres. Contée par des bénévoles passionnés, cette histoire si particulière ne laisse pas d’étonner nos visiteurs venus de France et du monde entier. À l’issue de la visite, vous pouvez gravir à pied la colline du Galgenberg et découvrir la table d’interprétation expliquant le très beau panorama sur la vallée de la Moselle et ses environs. *

Gratuit. Prévoir des vêtements chauds et de bonnes chaussures.

Petit Ouvrage de Sentzich – Ligne Maginot du bois de Cattenom Rue de la Synagogue, 57570 Cattenom Cattenom 57570 Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location15781753.jpg 03 82 56 00 02 https://fr.tourisme-ccce.fr/ https://fr-fr.facebook.com/CCCE.Cattenom/

L’ouvrage d’infanterie de Sentzich (A16) est un ouvrage d’infanterie construit dans le cadre de la Ligne Maginot. C’est un ouvrage de type « monobloc » qui pouvait abriter environ 70 soldats. La petite usine de l’ouvrage est équipée de deux moteurs Baudouin de 36 chevaux.

