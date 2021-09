Antignac Pépite de Lave Antignac, Cantal Atelier Pépite de Lave Pépite de Lave Antignac Catégories d’évènement: Antignac

Atelier Pépite de Lave Pépite de Lave, 19 septembre 2021 10:00, Antignac

Dimanche 19 septembre, 10h00 Atelier Pépite de Lave * Rose Desmaisons accueillera le public dans son atelier Pépite de Lave dimanche 19 septembre 2021 de 10 h à 12 h pour faire découvrir ses émaux sur lave des Volcans d’Auvergne. Le brut de la lave et le précieux des émaux se mélangent lors d’une fusion haute température. La magie opère offrant un matériau inaltérable, résistant aux ultra-violet et au gel. *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

Pépite de Lave 14 rue Saint-Robert de Turlande, 15240 ANTIGNAC Antignac 15240 Cantal

06 71 43 19 29 https://www.pepite-de-lave.com/

Atelier artisanal dans l’ancien presbytère d’Antignac.

© crédit photo Rose Desmaison

Heure : 10:00 - 12:00 Catégories d'évènement: Antignac, Cantal

Lieu Pépite de Lave Adresse 14 rue Saint-Robert de Turlande, 15240 ANTIGNAC Ville Antignac