18 et 19 septembre Balade commentée * http://www.pentedeaudemontech.fr l’histoire de cet ouvrage magnifique qu’est la Pente d’eau de Montech.

Balade encadrée par le personnel de l’office de tourisme comprenant l’accès à la péniche Altaïr, nouvel espace muséographique.

Maison de site Pente d’eau, 21 rue de l’Usine

Tout public – Gratuit – Sur réservation 05 63 64 16 32 – Durée 1h30 / 3km www.pentedeaudemontech.fr *

samedi 18 septembre – 17h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 17h00

Respect des consignes sanitaires en vigueur, durée 1h30, 3km

Pente d’eau 21 rue de l’usine, 82700 Montech Montech 82700 Tarn-et-Garonne

05 63 64 16 32 https://www.pentedeaudemontech.fr/

Au départ de la Maison de site située dans l’ancienne papeterie, partez pour une balade d’une heure le long du canal latéral à la Garonne à la découverte d’un site d’exception, à la fois naturel et technique : la Pente d’eau de Montech, grand site d’Occitanie. Cette promenade jalonnée de surprises, vous mènera à la « Machine » de la Pente d’eau de Montech et à sa péniche où un espace ludique et immersif vous accueillera : prenez les commandes de la machine et remontez la Pente d’eau de Montech ! Un voyage en 11 étapes pour se plonger dans l’univers du canal et de ses ouvrages exceptionnels attend petits et grands visiteurs ! Le site offre de nombreuses activités extérieures ludiques et nautiques qui satisferont tous les publics.

