Pontivy A la découverte de Napoléonville Péniche Duchesse Anne, office de tourisme pontivy communaute

Pontivy

Journée du patrimoine 2021 Péniche Duchesse Anne, office de tourisme pontivy communaute. Gratuit|Sur inscription 02 97 25 04 10

18 et 19 septembre A la découverte de Napoléonville * A la découverte de Napoléonville Il fallait la ténacité d’un homme tel que Napoléon 1er pour impulser la création en un siècle d’une ville dans la ville. A l’heure de célébrer le bicentenaire de l’Empereur, les guides de l’office de tourisme vous proposent de déambuler dans les rues en damier, de découvrir l’imposante place d’armes autour de laquelle s’élèvent, majestueux, la caserne, le palais de Justice et la mairie-sous-préfecture.

Décryptez ainsi les grands projets de Napoléon pour Pontivy à travers le XIXe siècle *

samedi 18 septembre – 14h30 à 16h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 16h00

Nombre de places limité. Durée 1h30. Pas de pass sanitaire / Sur réservation,

Péniche Duchesse Anne, office de tourisme pontivy communaute 2 quai Niémen, 56300, Pontivy Pontivy 56300 Morbihan

https://cibul.s3.amazonaws.com/location48430844.jpg 02 97 25 04 10 http://www.tourisme-pontivycommunaute.com

La “Péniche” Duchesse Anne est un chaland ponté construit à Nantes en 1929. L’office de tourisme de Pontivy Communauté, installé à son bord depuis 2010, a permis sa réhabilitation.

Crédits : OT. Pontivy Communauté Gratuit|Sur inscription

