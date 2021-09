Paris Pavillons de Bercy - Musée des Arts Forains Paris Visite guidées des Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite guidées des Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains, 18 septembre 2021 11:00, Paris. Journée du patrimoine 2021 Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains. Tarif préférentiel|Sur inscription https://arts-forains.tickeasy.com/fr-FR/accueil

18 et 19 septembre Visite guidées des Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains * Passées les grilles des Pavillons de Bercy, oubliez le quotidien. Ce lieu insolite, aussi connu sous le nom de Musée des Arts Forains, vous invite à sortir des sentiers battus. Vous y découvrirez une collection unique d’objets du spectacle des 19ème et 20ème siècles. *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h30 à 16h00

samedi 18 septembre – 16h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 16h00

dimanche 19 septembre – 16h30 à 18h00

*

Tarif unique pour tous de 12€ au lieu de 18€

Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains 53 avenue des Terroirs-de-France 75012 Paris Paris 75012 Paris

https://cibul.s3.amazonaws.com/location17442078.jpg 01 43 40 16 22 http://www.arts-forains.com https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-des-Arts-Forains-122972261064430/timeline/,https://twitter.com/museeartforain

Les Pavillons de Bercy, installés dans des chais à vin datant de la fin du XIXe siècle et inscrits à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques, servent d’écrin au Musée des Arts Forains, les Salons Vénitiens, le Théâtre du Merveilleux. Ces espaces à caractère artistique, culturel et muséographique sont des lieux de spectacle où les visiteurs sont les acteurs de ce patrimoine vivant. Ils encadrent une rue-jardin, unique à Paris, où 25m² de pavés en moins ont donné naissance à 1200m² de végétation. Cachée habituellement des regards, vous y découvrirez un patrimoine naturel étonnant, à la fois végétal et minéral.

Crédits : (c) Pavillons de Bercy Tarif préférentiel|Sur inscription

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Pavillons de Bercy - Musée des Arts Forains Adresse 53 avenue des Terroirs-de-France 75012 Paris Ville Paris Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville Pavillons de Bercy - Musée des Arts Forains Paris