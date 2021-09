Visite guidée des coulisses des Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains, 18 septembre 2021 13:30, Paris.

Journée du patrimoine 2021 Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains. Gratuit http://arts-forains.com/actualites/3365

18 et 19 septembre

Visite guidée des coulisses des Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains

*

Découvrez les trésors que recèlent nos réserves et en particulier l’exceptionnel carrousel de l’Hippo-Palace. Au cours de cette visite vous en apprendrez plus sur le travail de restauration que nous effectuons sur chaque pièce de la collection et aurez la chance de voir une vraie locomobile de 1900.

*

samedi 18 septembre – 13h30 à 14h15

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h15

dimanche 19 septembre – 13h30 à 14h15

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h15

*

Sur tirage au sort. Rendez-vous sur notre site pour participer au concours.



Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains 53 avenue des Terroirs-de-France 75012 Paris Paris 75012 Paris

https://cibul.s3.amazonaws.com/location17442078.jpg 01 43 40 16 22 http://www.arts-forains.com https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-des-Arts-Forains-122972261064430/timeline/,https://twitter.com/museeartforain

Les Pavillons de Bercy, installés dans des chais à vin datant de la fin du XIXe siècle et inscrits à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques, servent d’écrin au Musée des Arts Forains, les Salons Vénitiens, le Théâtre du Merveilleux. Ces espaces à caractère artistique, culturel et muséographique sont des lieux de spectacle où les visiteurs sont les acteurs de ce patrimoine vivant. Ils encadrent une rue-jardin, unique à Paris, où 25m² de pavés en moins ont donné naissance à 1200m² de végétation. Cachée habituellement des regards, vous y découvrirez un patrimoine naturel étonnant, à la fois végétal et minéral.

Crédits : (c) Pavillons de Bercy Gratuit