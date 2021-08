Saint-Omer Pavillon préfigurateur de la Maison du Patrimoine Pas-de-Calais, Saint-Omer Visites guidées Pavillon préfigurateur de la Maison du Patrimoine Saint-Omer Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

Visites guidées Pavillon préfigurateur de la Maison du Patrimoine, 19 septembre 2021

Dimanche 19 septembre, 10h30, 16h30 Visites guidées * Découvrez l’histoire de la gare et de son quartier, de son aménagement depuis l’arrivée du chemin de fer et le démantèlement des remparts à la fin du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui. Chaque étape de visite sera l’occasion de résoudre une énigme pour dénouer un grand mystère final. *

dimanche 19 septembre – 10h30 à 12h30

dimanche 19 septembre – 16h30 à 18h30

