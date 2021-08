Saint-Omer Pavillon préfigurateur de la Maison du Patrimoine Pas-de-Calais, Saint-Omer Atelier familial Pavillon préfigurateur de la Maison du Patrimoine Saint-Omer Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

18 et 19 septembre Atelier familial * À l’aide de plusieurs modèles miniatures de trains de différentes époques, venez déposer les empreintes colorées de leurs roues sur la toile et contribuez à la création d’une oeuvre collective. Renseignements au 06.43.85.15.47 ou à l’adresse maisons-pah@aud-stomer.fr *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

