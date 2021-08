Saint-Omer Pavillon préfigurateur de la Maison du Patrimoine Pas-de-Calais, Saint-Omer Exposition Pavillon préfigurateur de la Maison du Patrimoine Saint-Omer Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

Saint-Omer

Exposition Pavillon préfigurateur de la Maison du Patrimoine, 18 septembre 2021 10:00, Saint-Omer. Journée du patrimoine 2021 Pavillon préfigurateur de la Maison du Patrimoine. Gratuit

18 et 19 septembre Exposition * À partir de septembre 2021, le Pavillon vous propose également de découvrir le patrimoine agricole du territoire labellisé Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer. Venez explorer la grande variété de ce patrimoine bâti au sein de cette nouvelle exposition temporaire. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Pavillon préfigurateur de la Maison du Patrimoine Place du 8 Mai, Saint-Omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Crédits : © Carl Peterolff Gratuit

