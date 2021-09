Paris Pavillon de l'eau Paris Pollution plastique : le patrimoine de l’eau est en danger ! Pavillon de l’eau Paris Catégorie d’évènement: Paris

18 et 19 septembre Pollution plastique : le patrimoine de l’eau est en danger ! * Sensibiliser les plus jeunes aux dangers de la pollution plastique et encourager la consommation d’eau du robinet, sans emballage et écologique, est une nécessité face aux enjeux du dérèglement climatique. Le Pavillon de l’eau ouvre exceptionnellement ses portes avec deux nouvelles expositions : “Océans et mers plastifiés” de l’association scientifique Expédition Med et “L’invisible devient visible” de Surfrider Foundation Europe, qui nous font prendre conscience de l’urgence d’agir contre ce fléeau qui envahit le monde. Plus d’information sur eaudeparis.fr *

samedi 18 septembre – 13h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 13h30 à 18h00

Entrée libre dans le respect des contraintes sanitaires en vigueur

Pavillon de l’eau 77 avenue de Versailles 75016 Paris Paris 75016 Paris 16e Arrondissement Paris

https://cibul.s3.amazonaws.com/location87025322.jpg 09 74 50 65 07 http://www.eaudeparis.fr/nc/lespace-culture/evenements

Entre patrimoine et modernité, le Pavillon de l’eau est aujourd’hui un lieu de sensibilisation et d’information sur l’eau à Paris. Il a pris place dans une ancienne halle 1900, dite “Usine d’Auteuil”, à l’emplacement d’une ancienne pompe à feu. Ce lieu servait à l’époque au relevage des eaux de la Seine afin d’alimenter en eau l’Ouest parisien. Il est depuis 2007 ouvert gratuitement au public. Crédit Eau de Paris

