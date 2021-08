De Carnot à Dothémare Pavillon de la ville (ancien presbytère), 17 septembre 2021 09:30, Pointe-à-Pitre.

Journée du patrimoine 2021 Pavillon de la ville (ancien presbytère). Gratuit

17 – 19 septembre

De Carnot à Dothémare

*

*

vendredi 17 septembre – 09h30 à 18h00

samedi 18 septembre – 09h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 13h00

*

Entrée libre



Pavillon de la ville (ancien presbytère) Angle des rues Alexandre Isaac et Gnl Rullier Pointe-à-Pitre 97110 Centre-Ville

https://cibul.s3.amazonaws.com/null +590590216894

L’ancien presbytère de Pointe-à-Pitre est amené à devenir le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, la future maison du Patrimoine. C’est l’un des engagements fixés par les conventions Villes et Pays d’art et d’histoire. Equipement culturel de proximité, la maison du Patrimoine aura pour objectif la sensibilisation, l’information et la formation de tous les publics, habitants, touristes, scolaires, à l’architecture et au patrimoine. Une exposition permanente y sera présentée tout comme des expositions temporaires. L’exposition permanente donnera les clés de compréhension de la ville tant du point de vue de son patrimoine ancien que de son architecture contemporaine. Enfin, les ateliers pédagogiques, à destination du Jeune public, y seront organisés.L’ancien presbytère de Pointe-à-Pitre est amené à devenir le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, la future maison du Patrimoine. C’est l’un des engagements fixés par les conventions Villes et Pays d’art et d’histoire. Equipement culturel de proximité, la maison du Patrimoine aura pour objectif la sensibilisation, l’information et la formation de tous les publics, habitants, touristes, scolaires, à l’architecture et au patrimoine. Une exposition permanente y sera présentée tout comme des expositions temporaires. L’exposition permanente donnera les clés de compréhension de la ville tant du point de vue de son patrimoine ancien que de son architecture contemporaine. Enfin, les ateliers pédagogiques, à destination du Jeune public, y seront organisés.

Crédits : OT Gratuit