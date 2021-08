Saint-Claude Pavillon de la Montagne Saint-Claude Nos diversités culturelles Pavillon de la Montagne Saint-Claude Catégorie d’évènement: Saint-Claude

Samedi 18 septembre, 09h00 Nos diversités culturelles * À charge pour chacune des cultures, qui font d’ailleurs la richesse de notre territoire, de faire découvrir leurs singularités, leurs particularités à travers diverses prestations (danses, chants, dégustations, et autres démonstrations) *

Pavillon de la Montagne 149, Avenue du Maréchal FOCH 97120 Saint-Claude Saint-Claude 97120

Bâtiment historique qui faisait jadis partie du Camp Jacob pour favoriser l’acclimatation des soldats européens au moment de leur arrivée en Guadeloupe. Elle comprenait les locaux disciplinaires du camp et la cuisine de la troupe qui était alors alimentée par une source désormais ensevelie.

En 1911, suite à la démilitarisation des Antilles, plusieurs propriétés militaires furent vendues à des particuliers par adjudication. C’est de là que cette propriété où nous sommes aujourd’hui devient propriété de particuliers : Mme BEAUPERTHUY, M. CABRE, le fils de cette dernière, Mlle DARRACQ qui y adjoindra un étage édifié dans une architecture en colombage de type normand unique en Guadeloupe. Elle n’aura cependant pas le temps d’en profiter car elle décédera peu de temps après.

Le 6 Mai 1985, les Consorts DARRACQ cèderont l’ensemble de leur héritage (maison et terrain) à la commune de Saint-Claude.

Le 20 Juin 2014, grâce à la générosité de la Ville de Saint-Claude, l’O.V.A.P. (Office de Valorisation et d’Animation du Patrimoine) de Saint-Claude y installe son siège social et c’est ainsi que la Maison DARRACQ devient aujourd’hui le « Pavillon de la Montagne ».

