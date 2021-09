Tours Passerelle de la faculté des Tanneurs Indre-et-Loire, Tours “Portraits de femmes” illustrés par Audrey Silva Passerelle de la faculté des Tanneurs Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

"Portraits de femmes" illustrés par Audrey Silva Passerelle de la faculté des Tanneurs, 18 septembre 2021

18 et 19 septembre “Portraits de femmes” illustrés par Audrey Silva * Par cette exposition, Osez le féminisme 37! souhaite donner des modèles aux jeunes filles et garçons et aux femmes et hommes, pour une histoire plus représentative de notre héritage culturel, de notre matrimoine. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Passerelle de la faculté des Tanneurs Université de Tours – 3 rue des Tanneurs 37000 Tours Tours 37000 Vieux Tours Indre-et-Loire

06 67 10 41 51 http://www.osezlefeminisme.fr https://www.facebook.com/OsezLeFeminisme37

