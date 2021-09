Nantes Passage pommeraye Loire-Atlantique, Nantes Visites guidées du Passage Pommeraye Passage pommeraye Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Visites guidées du Passage Pommeraye Passage pommeraye, 19 septembre 2021 10:00, Nantes. Journée du patrimoine 2021 Passage pommeraye. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h30, 16h00, 17h30 Visites guidées du Passage Pommeraye * Réalisée en 1843 selon l’exemple des passages couverts parisiens à l’initiative de Louis Pommeraye, cette galerie commerçante relie le quartier du théâtre au quartier populaire de la Fosse. *

Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Passage pommeraye rue de la Fosse, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique

Axe de circulation piétonnier, espace commercial, desserte d’un point fort de la ville, il permet la liaison Ville-Port par un passage à travers des îlots privés. Louis Pommeraye va faire édifier de 1840 à 1843 un passage couvert considéré aujourd’hui comme un des plus beaux du XIXè siècle.

