Exposition en plein air sur l'histoire architecturale, industrielle et populaire du Quartier Croix Bonneau Passage au niveau du 36 de la rue du Bois Hercé, 18 septembre 2021 10:00, Nantes Journée du patrimoine 2021 Gratuit Handicap auditif|Handicap intellectuel|Handicap moteur|Handicap psychique

18 et 19 septembre Exposition en plein air sur l’histoire architecturale, industrielle et populaire du Quartier Croix Bonneau * Traverser le temps et découvrer, sur plus de 10 points d’exposition disposés dans les jardins et les rues du quartier Croix Bonneau, comment l’espace s’est transformé et comment les enfants qui l’habitent aujourd’hui, imaginent son avenir. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Entrée libre (dans le respect des contraintes sanitaires en vigeur)

36, rue du Bois Hercé Nantes 44100

