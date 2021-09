Paris Parvis de Notre-Dame-de-Paris Paris Rebâtir Notre-Dame de Paris – Village des métiers Parvis de Notre-Dame-de-Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

18 et 19 septembre Rebâtir Notre-Dame de Paris – Village des métiers * A l’occasion de la 38ème édition des Journées européennes du patrimoine, les 18 et 19 septembre 2021, l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris propose une plongée exceptionnelle au cœur du chantier de sécurisation et de consolidation de la cathédrale avec un village des métiers sur le parvis. Au programme de ce weekend : démonstrations, ateliers, rencontres et conférences avec les différents corps de métier qui ont participé à la sécurisation et à la consolidation de Notre-Dame. Au cœur du village des métiers, un parcours permettra au public d’aller à la rencontre :

– des métiers du gros œuvre (échafaudeurs, cordistes, charpentiers),

– des métiers d’art (restaurateurs de sculptures pierre et métal – chaudronniers-dinandiers, patineurs -, restaurateurs de peintures murales, facteurs d’orgues),

– des métiers de la maîtrise d’ouvrage (architectes, ingénieurs, juristes) et de la maîtrise d’œuvre (architectes en chef des monuments historiques, architectes du patrimoine),

– des métiers de la recherche (archéologues, chercheurs). *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Accès libre et gratuit, sur présentation du pass sanitaire

Parvis de Notre-Dame-de-Paris Place Jean-Paul II 75004 Paris Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris

Crédits : (c)Thierry Caron – Divergence Image
Brieuc Clerc / Etablissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris

