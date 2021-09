Ollioules Parvis de l'hôtel de ville Ollioules, Var Visite guidée Ollioules derrière les murs Parvis de l’hôtel de ville Ollioules Catégories d’évènement: Ollioules

18 et 19 septembre Visite guidée Ollioules derrière les murs * Visite guidée de lieux inconnus et fermés au public dans le centre ville médiéval et renaissance *

samedi 18 septembre – 08h00 à 10h30

dimanche 19 septembre – 08h00 à 10h30

Inscription obligatoire. 25 personnes maximum

