Visite guidée / Chasse au trésor de la ville de Grenay Parvis de l'Eglise Notre-Dame du Mont Sainte-Carmel, 18 septembre 2021 10:00, Grenay

18 et 19 septembre Visite guidée / Chasse au trésor de la ville de Grenay * La Médiathèque-Estaminet installe sa scène mobile sur le parvis de l’Eglise Notre-Dame-du-Mont Carmel et vous propose de découvrir l’histoire de la ville de Grenay grâce à son parcours d’interprétation ou pour toute la famille sa chasse au trésor.

Possibilité de réserver des vélos et trotinettes pour se balader. Vous pourrez également découvrir et participer à de nombreuses animations sur place.

Le samedi profitez de la présence d’un maitre-verrier pour découvrir ce métier et les secrets de la restauration des vitraux. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Entrée Libre. Vélos et trotinettes à réserver au préalable.

Parvis de l’Eglise Notre-Dame du Mont Sainte-Carmel rue françois Beaucamp Grenay 62160 Pas-de-Calais

03 66 54 00 54 https://www.mediatheque-estaminet.fr/contact/

Animations et activités proposé tous le Week-End du 18 et 19 septembre autour du patrimoine de la ville de Grenay

Lieu Parvis de l'Eglise Notre-Dame du Mont Sainte-Carmel Adresse rue françois Beaucamp Ville Grenay