En 2021, le chantier de transformation des anciennes halles Alstom a ouvert un nouveau chapitre avec l’ouverture de la Halle 6 Est, le bâtiment totem de la French Tech. L’occasion de proposer aux nantaises et nantais une (re)découverte de ce projet métropolitain ambitieux, au travers d’une visite commentée et in situ des Halles. Centre névralgique du quartier de la création, les Halles est l’un des grands projets structurants de la métropole nantaise. À terme, il contribuera au rayonnement d’un pôle d’excellence de l’économie de la connaissance, favorable aux synergies entre enseignement supérieur, recherche, culture et activités économiques. À l’occasion des Journées du Patrimoine, la Samoa, aménageur de l’île de Nantes et développeur économique, vous propose de (re)découvrir ce lieu chargé d’histoire dédié à l’innovation et la créativité. École des Beaux-arts, université, bâtiment totem de la French Tech Nantes, Creative Factory ou Food Hall… Plusieurs visites guidées, sous forme de balades urbaines, permettront d’arpenter les bâtiments livrés et d’en apprendre plus sur les projets en chantier. Rendez-vous sur le parvis de l’entrée de l’École des Beaux-Arts, 2 allée Frida Kahlo sur l’île de Nantes.

samedi 18 septembre – 11h30 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h30

dimanche 19 septembre – 11h30 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h30

Lieu chargé d’histoire, les anciennes halles Alstom font l’objet d’une vaste reconversion depuis plusieurs années. Entre patrimoine industriel et architecture contemporaine, les Halles sont aujourd’hui le centre névralgique du quartier de la création.

