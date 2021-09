Saint-Benoît Parvis de la mairie de Saint-Benoît Saint-Benoît Visite pédagogique à l’attention des établissements scolaires Parvis de la mairie de Saint-Benoît Saint-Benoît Catégorie d’évènement: Saint-Benoît

Visite pédagogique à l’attention des établissements scolaires Parvis de la mairie de Saint-Benoît, 17 septembre 2021 09:00, Saint-Benoît. Journée du patrimoine 2021 Parvis de la mairie de Saint-Benoît. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur

Vendredi 17 septembre, 09h00, 13h30 Visite pédagogique à l’attention des établissements scolaires * *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 10h30

vendredi 17 septembre – 13h30 à 15h00

Sur rendez-vous

Parvis de la mairie de Saint-Benoît Rue Georges Pompidou 97470 Saint-Benoît 97470

0262508800 http://www.saint-benoit.re https://www.facebook.com/Ville-de-Saint-Beno%C3%AEt-1555883481354650/

Détails Heure : 09:00 - 15:00 Catégorie d’évènement: Saint-Benoît Autres Lieu Parvis de la mairie de Saint-Benoît Adresse Rue Georges Pompidou 97470 Ville Saint-Benoît Age minimum 10 Age maximum 11 lieuville Parvis de la mairie de Saint-Benoît Saint-Benoît