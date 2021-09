Berric Parvis de la mairie Berric, Morbihan Animation découverte de l’archéologie / Berric Parvis de la mairie Berric Catégories d’évènement: Berric

Samedi 18 septembre, 14h00, 16h00 Animation découverte de l’archéologie / Berric * L’objectif est d’expliquer comment se déroule une fouille archéologique. Après une introduction où Yann vous expliquera ce qu’est l’archéologie, à quoi ça sert, etc… vous vous répartirez autour de “4 zones de fouille” représentant chacune une période précise de l’histoire de l’Homme ((Paléolithique, Néolithique, Age des métaux, Antiquité).

Les zones de fouille sont constituées de véritables pièces archéologiques et ethnographiques *

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

entrée libre / inscription préférable en mairie (nombre de places limité à 24 participants par atelier)

Parvis de la mairie Mairie, 56230, Berric Berric 56230 Morbihan

