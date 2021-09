Firminy Parvis de la gare de Firminy Firminy, Loire visite guidée de la ville de Firminy à travers ses bâtiments remarquables Parvis de la gare de Firminy Firminy Catégories d’évènement: Firminy

visite guidée de la ville de Firminy à travers ses bâtiments remarquables Parvis de la gare de Firminy, 18 septembre 2021 14:30, Firminy

Samedi 18 septembre, 14h30 visite guidée de la ville de Firminy à travers ses bâtiments remarquables * Visite guidée de la ville de Firminy à travers ses bâtiments remarquables. Départ 14h30 , parvis de la gare de Firminy : balade à travers les rues, découverte de l’histoire de la ville à travers ses écoles, sa Bourse du Travail, sa mairie, ses églises, sa vieille porte …Durée 2 heures environ *

samedi 18 septembre – 14h30 à 16h30

Parvis de la gare de Firminy Rue de l'Abattoir, Firminy Firminy 42700 Loire

