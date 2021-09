Saint-Étienne Parvis de la cité du Design Loire, Saint-Étienne Exposition – Monde à l’envers Parvis de la cité du Design Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Exposition – Monde à l’envers Parvis de la cité du Design, 18 septembre 2021 10:00, Saint-Étienne. Journée du patrimoine 2021 Parvis de la cité du Design. Gratuit

18 et 19 septembre Exposition – Monde à l’envers * C’est à vous, visiteurs, de les faire apparaître et d’imaginer à quoi ils peuvent servir dans ce futur hypothétique. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Entrée libre

Parvis de la cité du Design 3 Rue Javelin Pagnon, 42000 Saint Etienne Saint-Étienne 42000 Loire Crédits : collectif Ansthelle Gratuit

