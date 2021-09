Coursegoules PARKING VISITEUR DU COLOMBIER Alpes-Maritimes, Coursegoules Visites guidées de Coursegoules PARKING VISITEUR DU COLOMBIER Coursegoules Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Visites guidées de Coursegoules PARKING VISITEUR DU COLOMBIER, 18 septembre 2021 15:00, Coursegoules Journée du patrimoine 2021 PARKING VISITEUR DU COLOMBIER. Gratuit 04 89 87 73 30, tourisme.greolieres@agglo-casa.fr

18 et 19 septembre Visites guidées de Coursegoules * À 1 000m d’altitude, ce village de 500 habitants est connu depuis bien longtemps : cité romaine sur la voie « Ventiana », ceinturé de remparts dès le Moyen-Âge, Coursegoules a eu le statut privilégié de Ville Royale au 17e siècle. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h30

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h30

*

Sur inscription obligatoire auprès du Bureau d’Information Touristique de Gréolières

PARKING VISITEUR DU COLOMBIER 06140 COURSEGOULES Coursegoules 06140 Alpes-Maritimes

