Brignais Parking Gymnase Pierre Minssieux, Brignais Brignais, Rhône Randonnée et découverte du patrimoine au cœur des prairies et des vergers Parking Gymnase Pierre Minssieux, Brignais Brignais Catégories d’évènement: Brignais

Rhône

Randonnée et découverte du patrimoine au cœur des prairies et des vergers Parking Gymnase Pierre Minssieux, Brignais, 19 septembre 2021 08:30, Brignais. Journée du patrimoine 2021 Parking Gymnase Pierre Minssieux, Brignais. Gratuit 04 78 19 62 00, https://form.jotform.com/212143513035037

Dimanche 19 septembre, 08h30 Randonnée et découverte du patrimoine au cœur des prairies et des vergers * Randonnée de 8 km avec deux départs (8h30 et 10h) :

– Découverte du paysage Brignais et de son patrimoine

– Découverte de la biodiversité présente à l’aide d’un guide

– Découverte par des visites de deux exploitations : Arboriculture et Elevage Bovin Viande *

dimanche 19 septembre – 08h30 à 15h30

*

Sur inscription

Parking Gymnase Pierre Minssieux, Brignais Boulevard des sports, Brignais Brignais 69530 Rhône Parking lieu de départ de la randonnée

Crédits : FDSEA Gratuit

Détails Heure : 08:30 - 15:30 Catégories d’évènement: Brignais, Rhône Autres Lieu Parking Gymnase Pierre Minssieux, Brignais Adresse Boulevard des sports, Brignais Ville Brignais Age maximum 99 lieuville Parking Gymnase Pierre Minssieux, Brignais Brignais