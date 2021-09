Nantes Parking Gloriette Loire-Atlantique, Nantes Exposition de bus historiques Parking Gloriette Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Exposition de bus historiques Parking Gloriette, 19 septembre 2021 10:00, Nantes. Journée du patrimoine 2021 Parking Gloriette. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 10h00 Exposition de bus historiques * Exposition de bus historiques ayant circulé sur le réseau TAN et de l’autobus Chausson de 1951, seul bus protégé au titre des Monuments Historiques de France et tout juste restauré par Auto-Rétro Nantes Océan. Circulation du circuit Monuments Historiques de 09h40 (premier départ de Médiathèque) à 18h20 (dernier départ de Médiathèque). Un bus toutes les 20 minutes en libre-service sur l’ensemble du circuit (faire signe au conducteur). Les arrêts desservis sont : Médiathèque, Cours Cambronne, Jean V, Sanitat, René Bouhier, Gare Maritime, Salorges, Musée Jules Verne, Lechat, Bourdonnais, Saint Aignan, Mellinet, Canclaux, Lamoricière, Edit de Nantes, Saint Nicolas, Place du Cirque, Cirque Marais, 50 Otages, Bonde, Waldeck-Rousseau, Lallié, Desaix, Chanzy, Saint Clément, Trébuchet, Foch-Cathédrale, Saint Pierre, Hôtel de Ville, Place du Cirque, Commerce, Square Daviais, Médiathèque. Accès gratuit www.omnibus-nantes.fr *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Le port du masque est obligatoire à bord des véhicules.

