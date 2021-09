Moret-Loing-et-Orvanne Parking du Grand Jardin Moret-Loing-et-Orvanne, Seine-et-Marne Circuit vélo sur Moret-sur-Loing et Veneux-les-sablons Parking du Grand Jardin Moret-Loing-et-Orvanne Catégories d’évènement: Moret-Loing-et-Orvanne

Samedi 18 septembre, 09h30 Circuit vélo sur Moret-sur-Loing et Veneux-les-sablons * Ce premier circuit, que nous ferons entièrement à vélo, vous permettra de découvrir le calvaire de Moret, le site de Saint-Nicaise sur les hauteurs de Moret, la maladrerie Saint-Lazare d’Ecuelles, quelques points “Sisley”, le lavoir et les venelles de Veneux-les-Sablons et les cimetières des deux communes de Moret-sur-Loing et Veneux-les-sablons. *

Participation libre, sous réserve de signature d’une décharge, la participation est aux risques et périls des participants; anulation en cas de pluie ; mesures covid à respecter

