Carnet de balade urbaine “La Ciotat et ses chantiers navals” Parking de la Tasse, 17 septembre 2021 08:00, La Ciotat. Journée du patrimoine 2021 Parking de la Tasse. Gratuit

17 – 19 septembre Carnet de balade urbaine “La Ciotat et ses chantiers navals” * C’est l’histoire d’une ville au bord de l’eau qui construit des bateaux depuis le 17e siècle. La Ciotat a dû construire de nombreux entrepôts, portiques pour les chantiers mais aussi des logements pour les ouvriers et leur famille… Découvrez l’histoire des chantiers navals, comment la ville a dû développer de nouvelles activités pour survivre à une crise majeure… grâce à ce carnet de balade ! Un carnet de balade avec des jeux pour les enfants et des informations pour les parents, à télécharger / imprimer gratuitement. Balade à faire en autonomie, guidée par le carnet à télécharger à cette adresse : https://carnets-balades-urbaines.fr/laciotat/ Retrouvez la collection des 21 carnets de balades urbaines sur le site http://carnets-balades-urbaines.fr Les carnets sont conçus par la Compagnie des rêves urbains et financés par la DRAC Paca et le Conseil départemental 13. *

vendredi 17 septembre – 08h00 à 19h30

samedi 18 septembre – 08h00 à 19h30

dimanche 19 septembre – 08h00 à 19h30

Carnet à télécharger gratuitement et imprimer pour faire la visite en autonomie : https://carnets-balades-urbaines.fr/laciotat/

Parking de la Tasse 1 Boulevard Anatole France Parking 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Crédits : La Compagnie des rêves urbains Gratuit

