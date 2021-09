Valromey-sur-Séran Parking de la mairie déléguée de Vieu-en-Valromey - Ain, Valromey-sur-Séran Vieu secret : l’ancien vicus gallo-romain et la source du Groin Parking de la mairie déléguée de Vieu-en-Valromey – Valromey-sur-Séran Catégories d’évènement: Ain

Samedi 18 septembre, 14h00 Vieu secret : l'ancien vicus gallo-romain et la source du Groin

Samedi 18 septembre, 14h00 Vieu secret : l’ancien vicus gallo-romain et la source du Groin * Remontez le temps…

L’un des plus anciens villages du Bugey vous révélera bien des surprises… Quel autre village peut se vanter d’avoir été à la fois le lieu de villégiature de Brillat-Savarin et une source d’inspiration pour Paul Claudel ?

Sur les pas de Florence, guide conférencière de l’Office de Tourisme, vous découvrirez Vieu, important vicus gallo-romain du Valromey, recelant bien des trésors d’architecture de diverses époques : aqueduc souterrain, église du XIe siècle, fontaine et chapelle de l’Adoue et gentilhommière du célèbre gastronome belleysan.

Après le secret des pierres, vous poursuivrez votre balade au fil de l’eau pour remonter à la Source du Groin, curiosité géologique labellisée Espace Naturel Sensible de l’Ain.

Accompagnés par un animateur, nature de la Maison du marais, ce petit écrin de verdure vous dévoilera toutes ses richesses.

D’un patrimoine à l’autre…

En partenariat avec la maison du Marais de Lavours de Ceyzérieu. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

Sur inscription – 20 personnes maximum (sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période) – Les visites peuvent être annulées en raison de la météo et si le nombre minimum de participants n’est pas atteint.

Parking de la mairie déléguée de Vieu-en-Valromey – Hameau de Chongnes 01260 Vieu-en-Valromey Valromey-sur-Séran 01260 Vieu Ain

