Viviers Parking covoiturage- Ardèche, Viviers De Rochecondrie au Château de Verchaüs Parking covoiturage- Viviers Catégories d’évènement: Ardèche

Viviers

De Rochecondrie au Château de Verchaüs Parking covoiturage-, 18 septembre 2021 15:00, Viviers. Journée du patrimoine 2021 Parking covoiturage-. Gratuit

18 et 19 septembre De Rochecondrie au Château de Verchaüs * Visite d’un pavillon de jardin exceptionnel. Pochecondrie puis les jardins du Château de Verchaüs.Visite guidée. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 17h00

*

Visite guidée.

Parking covoiturage- Quartier Eymieux 07220 Viviers Viviers 07220 Ardèche

0475526245 http://www.cicp-viviers.com

Quartier Eymieux, rdv parking covoiturage

Crédits : ®CICP Patrimoine Vivarois Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Viviers Autres Lieu Parking covoiturage- Adresse Quartier Eymieux 07220 Viviers Ville Viviers Age maximum 99 lieuville Parking covoiturage- Viviers