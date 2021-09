Ampus Parking collet redon Ampus, Var Randonnée guidée vers l’Oppidum de l’Englugi Parking collet redon Ampus Catégories d’évènement: Ampus

Samedi 18 septembre, 13h30 Randonnée guidée vers l’Oppidum de l’Englugi * AMPUS : Balade du Patrimoine 2021

Dans le cadre des journées du patrimoine, la municipalité d’Ampus organise une balade du patrimoine, afin de parcourir sous forme de randonnée accompagnée une partie de la richesse patrimoniale de la commune. Cette année, un historien nous accompagnera afin de commenter la visite.

Nous partirons le samedi 18 septembre 2020 à 13h30 du parking du Collet Redon (RD49, 500m à droite après le Col de la Grange en provenance de Draguignan) pour découvrir :

L’aqueduc de Val Claret, la Noria de Rigaud (en cours de restauration par l’APPA), les gorges de la Nartuby d’Ampus, l’oppidum de l’Englugi, La Vierge du domaine de la Grange, le dolmen de la Colle.

Cette balade, d’une durée de 4h nous fera parcourir une distance de 9 km avec un dénivelé de 200 m.

Se munir impérativement de : chaussures de marche, eau, casquette, K Way et masques.

Les mesures sanitaires en vigueur seront appliquées. *

samedi 18 septembre – 13h30 à 17h30

