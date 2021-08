Mur-sur-Allier Parking bord d'Allier, Dallet Mur-sur-Allier, Puy-de-Dôme Battelerie et flore sur les bords d’Allier Parking bord d’Allier, Dallet Mur-sur-Allier Catégories d’évènement: Mur-sur-Allier

Samedi 18 septembre, 17h00 Battelerie et flore sur les bords d’Allier * En collaboration avec le Conservatoire des Espaces Naturels d’Auvergne. Profitez des aménagements réalisés en bord d’Allier, à Dallet pour observer un patrimoine naturel d’exception. Au fil de l’eau, mais aussi de la faune, de la flore et du paysage environnant, tentez de comprendre pourquoi cette rivière sauvage est toujours aussi importante.

Lors de cette balade familiale accessible à tous, le guide vous mène à la découverte d’une histoire fluviale qui allie patrimoine bâti, immatériel et vie locale ! Vous finissez la visite avec l’exposition « L’Allier vue du ciel » installée pour l’occasion à la bibliothèque de Dallet. *

