Samedi 18 septembre, 14h30 Visite du Sentier botanique et des Cotes pelées (Natura 2000) * Visite commentée avec l’aimable participation du Conservatoire des Espaces Naturels de Normandie

• Départ du parking de la Cornouilleraie à 14h30.

Descente du Sentier Botanique avec Joël, puis visite de la propriété (Natura 2000) de Thierry qui présentera les évolutions

d’un sous-bois couvert vers un retour en pelouse sèche. Site en cours de travaux de restauration avec pratique de

l’éco-pâturage afin de favoriser la biodiversité en vallée d’Eure

Retour au parking par le Bois des Folies

Visite du petit vignoble de Philippe à proximité.

– Circuit d’environ 4 km, durée estimée 3h, prévoir un équipement de marche

– Par nature, le circuit n’est pas praticable pour les personnes à mobilité réduite

– La présence de chiens est interdite sur le site Natura 2000 *

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h00

pass sanitaire nécessaire

Parking au bout de la Rue des Folies (La Cornouilleraie) Rue des folies, 271520 Jouy-sur-Eure Jouy-sur-Eure 27120 Eure

https://jouysureure.evreuxportesdenormandie.fr/reportage/165/2215-sentier-botanique.htm

Parking de départ du Sentier botanique

Crédits : Mairie de Jouy-sur-Eure Gratuit

