18 et 19 septembre Déambulation libre * Une carte vous aidera à vous orienter dans le village. Le lavoir est construit au 19e siècle. Grâce à la pompe, il sert d’approvisionnement en eau aux villageois ne disposant pas d’un puits et permet aux femmes de laver le linge. L’arrivée de l’eau courante puis de la machine à laver vont rendre le lavoir obsolète. Monument de la guerre 1870 : Un des rare monument de cette période en Anjou. A la mémoire de 15 combattants de cette guerre qui est arrivée jusqu’au nord du Maine-et-Loire. *

