Souzay-Champigny Parcours troglodytique à Souzay-Champigny Maine-et-Loire, Souzay-Champigny Parcours troglodytique Parcours troglodytique à Souzay-Champigny Souzay-Champigny Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Souzay-Champigny

Parcours troglodytique Parcours troglodytique à Souzay-Champigny, 18 septembre 2021 09:00, Souzay-Champigny. Journée du patrimoine 2021 Parcours troglodytique à Souzay-Champigny.

18 et 19 septembre Parcours troglodytique * Le troglodytisme de coteau se découvre à travers de véritables rues souterraines reliant des gouffres d’effondrement et de jolis manoirs accrochés à la falaise. Au détour de ce circuit ponctué de panneaux explicatifs, le visiteur découvre tour à tour d’anciennes boutiques creusées, des châteaux crénelés, des galeries mais aussi un magnifique panorama donnant sur l’île de Souzay (accessible à pied en période d’étiage). Appartenant pour parties aux seigneurs de Montsoreau et aux abbesses de Fontevraud, il subsiste sur cette île des mûriers pluri-centenaires plantés aux 17e et 19e siècles alors que Souzay était le lieu d’une importante production de cocons de vers à soie. La visite peut s’achever sur le plateau du village où les vignes destinées à la production du Saumur-champigny et le clos du Père Cristal confortent la renommée de ce haut-lieu du vignoble saumurois. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 17h00

*

Parcours troglodytique à Souzay-Champigny 52 rue des Ducs D’Anjou Souzay-Champigny 49400 Dampierre-sur-Loire Maine-et-Loire Crédits :

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Souzay-Champigny Autres Lieu Parcours troglodytique à Souzay-Champigny Adresse 52 rue des Ducs D'Anjou Ville Souzay-Champigny lieuville Parcours troglodytique à Souzay-Champigny Souzay-Champigny