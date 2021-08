Randonnées dans l’ambiance des vendanges… Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims, 17 septembre 2021 08:00, Pourcy.

Journée du patrimoine 2021 Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims. Gratuit

17 – 19 septembre

Randonnées dans l’ambiance des vendanges…

Suivez les circuits de randonnée en accès libre au cœur du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims.

Ces circuits passant par le vignoble de la Montagne de Reims, en plein cœur des vignes dans lesquelles vous aurez peut-être la chance de croiser… les vendanges. Une opportunité unique de découvrir de l’intérieur l’ambiance qui anime cette période clé du cycle annuel champenois !

vendredi 17 septembre – 08h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 08h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 08h00 à 18h00

Gratuit.



Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims Chemin de Nanteuil, 51480 Pourcy Pourcy 51480 Marne

La Montagne de Reims est une zone naturelle de premier ordre de la Champagne. Situé au centre des bassins de population de Reims, Châlons-en-Champagne et Épernay, ce territoire est classé « Parc naturel régional » en 1976, à l’initiative des élus des communes forestières de Germaine, Saint-Imoges et Ville-en-Selve.

Le territoire de la Montagne de Reims renouvelle son label « Parc naturel régional » en 2009 et se dote d’une nouvelle « Charte Objectif 2020 ». Aujourd’hui, le Parc naturel régional de la Montagne de Reims s’étend sur 533 km² et recouvre 65 communes du département de la Marne soit 34 200 habitants pour une superficie de 54 000 hectares.

C’est un territoire unique dont la valeur et la fragilité justifient le dispositif de protection et de valorisation dont il fait l’objet. Son patrimoine naturel se caractérise par des milieux diversifiés : forêt, surfaces agricoles, étangs et milieux humides, coteaux et landes abritant une faune et une flore variées reconnues pour certaines d’intérêt européen.

Le patrimoine bâti et culturel du Parc est tout aussi remarquable avec ses églises romanes, ses maisons aux façades de briques et de pierres meulières, ses blockhaus et cimetières militaires et bien sûr ses maisons et caves de Champagne.

