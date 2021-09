L’éloge du geste Parc Mosaïc, 18 septembre 2021 10:00, Houplin-Ancoisne.

Journée du patrimoine 2021 Parc Mosaïc. Gratuit Handicap auditif|Handicap visuel|Handicap moteur https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-de-mosaic, 0320631124, mosaic@lillemetropole.fr

18 et 19 septembre

L’éloge du geste

*

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Jardin & Poésie

Par Compagnie Babayaga

Sous nos yeux, un couple de marionnettes cultive avec minutie un jardin bien étrange… On y plante des mots, on récolte de la poésie, le vent dans les branches susurre quelques vers, les graminées composent et recomposent d’étranges poèmes.

Suivez les marionnettes dans leurs petits travaux : semez, arrosez, prenez le temps, laissez pousser et récoltez les mots laissés par les précédents visiteurs.

De 11 h à 17 h

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

PAPIER.1

Par Compagnie En Lacets

Une danseuse évolue avec un rouleau de papier à taille humaine, accompagnée d’un musicien percussionniste.

Du mouvement, elle fait naître un décor, un univers. Evocations visuelles des plis et replis, toucher d’une rugosité, bruit d’un froissement, odeur d’un papier fraîchement relié… la danse ouvre le dialogue des sens avec la matière.

Installés au coeur du dispositif, les (petits) spectateurs participent à l’oeuvre comme à une expérience sensorielle.

11 h : Session petite-enfance (0-3 ans)

Sur réservation : en ligne https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-de-mosaic , par téléphone au 03 20 63 11 24 ou par mail à mosaic@lillemetropole.fr

25 places disponibles, accompagnants inclus.

16 h : Session tout public

Durée : 30 min

Ciel

Par Arrangement Provisoire

Ciel est une construction primitive, un arrangement fait de troncs d’arbre et de quelques 200 mètres de corde.

Cette installation élémentaire se donne à voir dans son processus d’assemblage, depuis le sol et jusqu’à son achèvement 10 mètres plus haut.

Syntaxe faite de matériaux simples, elle nous dit le temps du geste nécessaire, précis et efficace.

Elle dit aussi le temps du regard curieux, celui qui accepte de suivre la narration d’un geste bâtisseur et maîtrisé dans sa quête d’équilibre.

15 h / 17 h 30

Durée : 35 min

Ouverture du jardin :

Samedi 10 h – 18 h / dernier accès à 17 h

Dimanche 10 h – 19 h / dernier accès à 18 h

Entrée au jardin : Gratuit pour tous dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

MOSAÏC, le jardin des cultures a mis en place des mesures sanitaires particulières pour garantir la sécurité de ses publics et de son personnel:

– Pass sanitaire obligatoire dès 18 ans.

– Respect des règles de distanciation physique et des gestes barrières.

– Port du masque obligatoire à partir de 6 ans dans les espaces clos.

– Port du masque obligatoire à partir de 11 ans et recommandé à partir de 6 ans, dans les files d’attente et lors des regroupements (animations, ateliers….) en extérieur.

– Les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1 sont autorisés / les masques faits maison sont interdits.

– Installation de bornes de gel hydroalcoolique.

– Désinfection renforcée des sanitaires, des aires de pique-nique, des installations interactives et du matériel prêté.

– Sens de visite réglementé.

– Capacité d’accueil maximale de 3 500 personnes par jour.

– Activités sur réservation préalable.

*

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

*

Entrée libre



Parc Mosaïc 103 Rue Guy Môquet – 59263 Houplin-Ancoisne Houplin-Ancoisne 59263 Nord

https://cibul.s3.amazonaws.com/location77498874.jpg 03 20 63 11 24

Crédits : @Compagnie En Lacets Gratuit