Blargies parc médiéval Blargies, Oise à la découverte du patrimoine végétal comme au temps de Charlemagne parc médiéval Blargies Catégories d’évènement: Blargies

Oise

à la découverte du patrimoine végétal comme au temps de Charlemagne parc médiéval, 18 septembre 2021 14:00, Blargies. Journée du patrimoine 2021 parc médiéval. Tarif habituel Handicap moteur

Samedi 18 septembre, 14h00, 16h00 à la découverte du patrimoine végétal comme au temps de Charlemagne * visite guidée des 420 variétés de plantes sauvages et horticoles, leurs utilités en phytothérapie dont celles comme au temps de Charlemagne. la visite se fait en famille car les enfants peuvent jouer “l’aventure médiévale” avec énigmes, parcours d’obstacles au milieu des animaux fantastiques qu’on ilaginait au Haut Moyen Age. Tout se termine devant les jeux (trampoline géant et château fort). *

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 18h00

tarif au chapeau

parc médiéval 9 rue de redderies 6020 blargies Blargies 60220 rue de redderies Oise

+ 33 (0) 6 10 78 99 05 https://www.a-l-ecoute-de-la-nature.com

parc médiéval et Dd avec évocation du Haut Moyen Age avec ses échoppes, ses 450 variétés végétales, sa ferme pédagogique de 100 animaux, jeux pour enfants (trampoline géant et château fort), nombreuses expositions sur le DD

