Valence Parc Jouvet Drôme, Valence Visite commentée sur le thème des arbres remarquables du parc Jouvet Parc Jouvet Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Visite commentée sur le thème des arbres remarquables du parc Jouvet Parc Jouvet, 18 septembre 2021 10:00, Valence. Journée du patrimoine 2021 Parc Jouvet. Gratuit 04 75 79 20 86, artethistoire@valenceromansagglo.fr, http://artethistoire.valenceromansagglo.fr, https://www.facebook.com/paysartethistoirevalenceromansagglo

Samedi 18 septembre, 10h00 Visite commentée sur le thème des arbres remarquables du parc Jouvet * En plein coeur de Valence, le parc Jouvet conserve des espèces arboricoles exceptionnelles. Cette surprenante visite se concentrera sur les plus beaux sujets, vous invitant à découvrir des merveilles végétales insoupçonnées. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

Sur inscription. Groupe limité – RV au belvédère du Champ de Mars

Parc Jouvet Avenue de la Comète, 26000 Valence Valence 26000 Drôme

04 75 79 20 86 http://www.valence.fr

Parc paysager en centre ville inauguré en 1905 par Emile Loubet. Sa création est rendue possible grâce à Théodore Jouvet, mécène fortuné faisant un don à la Ville suffisant pour l’acquisition des terrains. De 1905 à aujourd’hui, de nombreux aménagements ont enrichi le parc. Il a été labellisé “jardin remarquable” en 2006.

