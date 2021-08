Tartigny Parc et potager du château de Tartigny Oise, Tartigny La chorale au jardin circulaire Parc et potager du château de Tartigny Tartigny Catégories d’évènement: Oise

La chorale au jardin circulaire Parc et potager du château de Tartigny, 18 septembre 2021 14:00, Tartigny. Journée du patrimoine 2021 Parc et potager du château de Tartigny. Gratuit

18 et 19 septembre La chorale au jardin circulaire * au cours de votre visite libre du parc vous serez accompagnés de chant choral dans le potager circulaire ou sous les arbres remarquables, avec moment musical à 15h ,puis à 16h30 *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Parc et potager du château de Tartigny 7 place des Déportés 60120 Tartigny Tartigny 60120 Oise

Chateau renaissance , pigeonnier, potager entouré d’un mur circulaire.

