Visite guidée des jardins du château de Lanniron Parc et jardins du Château de Lanniron, 18 septembre 2021 10:00, Quimper. Journée du patrimoine 2021 Parc et jardins du Château de Lanniron. Gratuit|Sur inscription https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-du-patrimoine.htm

18 et 19 septembre Visite guidée des jardins du château de Lanniron * En compagnie d’un guide-conférencier, profitez d’une promenade dans le parc du château de Lanniron : terrasses du jardin à la française qui surplombent l’Odet, vaste orangerie, arboretum abritant une remarquable collection botanique implantée au XIXe siècle… *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h30

Parc et jardins du Château de Lanniron Allée de Lanniron 29000 Quimper Quimper 29000 Finistère

Situé sur les rives de l’Odet, le Domaine de Lanniron fut pendant plus de six siècles (du XIIème siècle à la Révolution française) la résidence d’été des évêques de Quimper. Transformé en demeure palladienne au XIXème siècle, le château surplombe des jardins à la française dessinés au XVIIème siècle descendant en terrasses vers l’Odet. Ils abritent notamment une remarquable collection botanique implantée au XIXème siècle par les ancêtres des propriétaires actuels.

Après avoir souffert, les jardins sont aujourd’hui en cours de restauration. Il reste à reconstituer vingt carrés symétriques et deux bassins sur les terrasses ainsi que la statuaire des jardins pour que ces derniers retrouvent leur splendeur d’antan.

Vous pourrez d’ores et déjà admirer six carrés potagers présentant des légumes anciens, vous découvrirez aussi le somptueux bassin de Neptune qui accueille les marées.

